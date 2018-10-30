|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Евкуров: КС Ингушетии не может отменять соглашение о границе с Чечней
30.10.2018 20:18
Фото: capost.media
Компетентность республиканского КС по закону о границе, разделяющей Ингушетию и Чечню, должна быть проверена Конституционным судом РФ, убежден ингушский лидер. Именно так Юнус-Бек Евкуров отреагировал на распространившиеся ранее сведения об отмене действия соответствующего соглашения.
По словам главы Ингушетии, вынесенный сегодня вердикт не может отменять действие ранее принятого соглашения, которое уже считается вступившим в законную силу. Юнус-Бек Евкуров, поделившись мнением о складывающейся ситуации, отметил, что договоры между двумя субъектами, которые связаны с интересами обоих регионов, необходимо проверить лишь на соответствие Конституции страны, и делать это может только Конституционный суд РФ.
Ранее Конституционным судом Ингушетии был оглашен вердикт, вынесенный после запроса ряда депутатов Народного Собрания региона. Представители руководства республики заявили о необходимости проверить конституционность соглашения о границе с Чечней. В итоге закон было решено признать неправомерным.
Суд также постановил, что заключенное в сентябре соглашение следует утвердить на референдуме республики.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что парламент Ингушетии в скором времени намерен провести рассмотрение вопроса об отмене закона о границе с Чеченской Республикой. Об этом заявил журналистам депутат Закрий Мамилов. По его словам, в случае признания закона неконституционным можно говорить об автоматической отмене его действия. Соответствующий вопрос Народное собрание Ингушетии собирается рассмотреть в самое ближайшее время, подчеркнул Мамилов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|