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Сын режиссера Тарковского восстанавливает первоначальную версию «Андрея Рублева»


30.10.2018 19:16
Сын режиссера Тарковского восстанавливает первоначальную версию «Андрея Рублева»Фото: filmokuru.com

Сын знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского хочет заняться восстановлением полного авторского варианта картины "Андрей Рублев". По словам Андрея Тарковского-младшего, продолжительность этой монтажной версии превышала двести минут.

После того, как фильм, вызвавший настоящий общественный резонанс, просмотрели критики, лента была сокращена примерно на двадцать минут. Для их восстановления необходима тщательная работа. По словам Андрея Тарковского-младшего, необходимо отставлять фрагменты, которые его отец "не хотел выбрасывать, то есть восстановить цензурные куски", а также убрать все, что режиссер сам исключил из своей ленты.

Андрей Тарковский-младший отметил, что фильм становится более понятным и логичным, если смотреть полный вариант. Сын режиссера также пояснил, что все остальные кинопроекты его отца являются полными.

Съемки исторической драмы "Андрей Рублев" проходили на киностудии "Мосфильм" с 1964 по 1965 год, однако вплоть до 1971 года фильм не пускали на экраны. Лишь после того, как ленту продемонстрировали на киносмотре в Каннах в 1969 году, отечественная культурная общественность смогла убедить советскую власть в том, что фильм нужно выпустить в прокат. В результате было создано 277 копий картины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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