|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат
29.10.2018 15:36
Фото: stihi.ru
В Сирии восстановлена скульптура Льва богини Аллат из Пальмиры, которая ранее была взорвана экстремистами в Пальмире.
Как передает РИА Новости, изображение божества уже могут увидеть посетители Национального музея.
По словам директора Пальмирского музея Халила Ал-Халили, в минувшее воскресенье двери культурного учреждения были открыты для посетителей впервые за шесть лет. В числе наиболее ценных экспонатов, которые представлены вниманию гостей Национального музея Дамаска, Лев богини Аллат (древнеарабское божество).
В прошлом 3,5-метровая скульптура украшала один из храмов сирийской Пальмиры. Ученые обнаружили изваяние в 1977 году, а боевики, захватившие эту территорию, варварски разрушили памятник. После того, как террористов удалось выбить из Пальмиры, взорванная скульптура по частям была перевезена в Дамаск, где начались работы по ее восстановлению.
Один из фрагментов - нос газели, которую стережет лев - считался утерянным. Однако около двух недель назад он был найден в музее Пальмиры, рассказал журналистам руководитель сирийского управления античности и музеев Махмуд Хамуд. По его словам, местным реставраторам большую помощь оказали польские коллеги. Кроме того, в Дамаск прибыли специалисты и из других стран, чтобы заняться восстановлением пострадавших во время войны артефактов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|