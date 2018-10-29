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В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат


29.10.2018 15:36
В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини АллатФото: stihi.ru

В Сирии восстановлена скульптура Льва богини Аллат из Пальмиры, которая ранее была взорвана экстремистами в Пальмире.

Как передает РИА Новости, изображение божества уже могут увидеть посетители Национального музея.

По словам директора Пальмирского музея Халила Ал-Халили, в минувшее воскресенье двери культурного учреждения были открыты для посетителей впервые за шесть лет. В числе наиболее ценных экспонатов, которые представлены вниманию гостей Национального музея Дамаска, Лев богини Аллат (древнеарабское божество).

В прошлом 3,5-метровая скульптура украшала один из храмов сирийской Пальмиры. Ученые обнаружили изваяние в 1977 году, а боевики, захватившие эту территорию, варварски разрушили памятник. После того, как террористов удалось выбить из Пальмиры, взорванная скульптура по частям была перевезена в Дамаск, где начались работы по ее восстановлению.

Один из фрагментов - нос газели, которую стережет лев - считался утерянным. Однако около двух недель назад он был найден в музее Пальмиры, рассказал журналистам руководитель сирийского управления античности и музеев Махмуд Хамуд. По его словам, местным реставраторам большую помощь оказали польские коллеги. Кроме того, в Дамаск прибыли специалисты и из других стран, чтобы заняться восстановлением пострадавших во время войны артефактов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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