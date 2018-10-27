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Тука: Киев может потерять власть над Закарпатьем
09:50
Фото: podrobnosti.ua
Украинские власти в будущем могут утратить контроль над Закарпатьем, считает замруководителя так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Интервью с ним размещено на портале "Обозреватель".
По мнению украинского деятеля, на сегодняшний день Киев уже фактически потерял "две территории". Над Закарпатьем киевские власти пока еще сохраняют контроль. Однако, заявил Георгий Тука, наряду с Крымом и Донбассом, сразу после того, как Украина обрела независимость, этот регион "отдали на откуп" местным элитам в обмен на их лояльность центральному руководству.
Напомним, в начале октября Киев выслал из страны венгерского консула в городе Берегово (Закарпатье) в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Причиной этого решения послужил крупный скандал, разгоревшийся после выдачи жителям Западной Украины венгерских паспортов.
О том, что происходило в консульстве в Берегово, стало известно в минувшем сентябре, когда в украинской прессе широко распространились сделанные в дипмиссии видеоматериалы. На кадрах был запечатлен венгерский консул, который приводил украинских граждан к присяге. При этом дипломат призывал их не афишировать получение венгерских документов.
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