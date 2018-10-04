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Киев высылает венгерского консула


4.10.2018 17:54
Киев высылает венгерского консулаФото: artsakhpress.am

Киевские власти высылают из страны венгерского консула в городе Берегово (Закарпатье).

Соответствующее заявление появилось на портале Министерства иностранных дел Украины. В нем указано, что о решении властей страны уже сообщено венгерскому послу Эрно Кешкеню.

Венгерского дипломата ранее вызвали в МИД Украины для вручения ноты со сведениями о признании нежелательной персоной консула. Отмечается, что дипломат осуществлял в Берегово деятельность, которая несовместима с его статусом. Поэтому в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в Киеве было принято решение о его высылке. Венгерскому консулу предписано покинуть Украину в течение семидесяти двух часов.

В МИД при этом выразили надежду, что в будущем представители официального Будапешта будут воздерживаться как от любого рода недружественных действий, так и от нарушения законов страны пребывания.

Причиной высылки дипломата послужил крупный скандал, разгоревшийся после выдачи жителям закарпатского Берегово венгерских паспортов. О том, что происходило в консульстве, стало известно в минувшем сентябре, когда в украинской прессе широко распространились сделанные в дипмиссии видеоматериалы. На кадрах был запечатлен венгерский консул, который приводил украинских граждан к присяге. При этом дипломат призывал их не афишировать получение венгерских документов.

После случившегося глава украинского МИД заявил о том, что если Будапешт не отзовет своего консула, он будет выслан за пределы Украины  по инициативе Киева. На заявление Павла Климкина отреагировал его венгерский коллега Петер Сийярто - он выразил готовность зеркально ответить в случае высылки дипломата.

Автор: Злата Богатова

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