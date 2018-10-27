|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Ученые: Киты стали реже петь из-за людей
09:11
Фото: vk.me
Японские ученые смогли выяснить, почему горбатые киты стали гораздо реже исполнять свои "песни".
Как передает ТАСС, исследование проводили в Университете Хоккайдо. Морские биологи изучали поведение этих млекопитающих, которые обитают у островов Огасавара.
В результате специалисты заключили, что горбатые киты сейчас "поют" значительно реже из-за шума, который исходит от судов, приближающихся к ним. В отчете японских ученых указано, что антропогенный шум возрос на десять децибел. На сегодняшний день он оказывает крайне негативное воздействие на морские экосистемы. Как заявил морской биолог Коки Цуджи, уровень техногенного шума в океане существенно увеличился в период с 1960 по 1990 год.
Как установили японские исследователи, киты прекращают "пение", когда большой грузовой корабль появляется на расстоянии около 1,2 километра от них. Возобновляют песни млекопитающие только через полчаса.
По мнению специалистов, океанским гигантам из-за деятельности человека приходится испытывать стресс, ведь особые акустические сигналы необходимы им для навигации и охоты, а также общения с сородичами. Вследствие увеличения объема антропогенного шума млекопитающие вынуждены все больше нервничать.
Отчет о проведенном исследовании размещен в специализированном издании Plos One.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|