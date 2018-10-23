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Эксперты назвали самый лучший фильм ужасов
13:19
Фото: wordpress.com
Назван лучший фильм ужасов за всю историю кинематографа.
Список наиболее впечатляющих кинокартин этого жанра был составлен экспертами для издания IndieWire.
Как оказалось, самым впечатляющим фильмом ужасов специалисты признали кинокартину "Сияние", созданную в 1980 году режиссером Стэнли Кубриком. Главную роль в этой кинокартине сыграл Джек Николсон. Интересно, что писатель Стивен Кинг, по книге которого снималась лента, считал "Сияние" одной из худших экранизаций его произведений.
Сюжет "Сияния" описывает злоключения семьи Джека Торренса. Вместе с супругой и сыном он решает на зиму отправиться в элегантный уединенный отель "Оверлук", намереваясь в течение мертвого сезона работать смотрителем. Внезапно в здании начинают происходить пугающие события.
В число десяти самых страшных картин эксперты также внесли "Техасскую резню бензопилой", "Ребенка Розмари" и "Чужого". Созданная в Советском Союзе лента "Вий" вошла лишь в сотню, разместившись на 89-й строке списка.
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