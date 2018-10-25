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Ушел из жизни Николай Караченцов


13:05
Ушел из жизни Николай КараченцовФото: uduba.com

В Москве скончался народный артист РСФСР Николай Караченцов, передают российские СМИ.

Как рассказал сын артиста Андрей, ранее его отца доставили в 62-ю городскую больницу.

Вскоре после госпитализации врачи были вынуждены перевести Николая Караченцова в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, в 8:50 они констатировали смерть пациента, сообщил сын актера.

Народному артисту РСФСР было семьдесят три года. Караченцов скончался за день до своего 74-летия.

По данным агентства "Интерфакс", церемония прощания с известным артистом состоится 29 октября в театре "Ленком". Вечером в память о Николае Караченцове его коллеги сыграют в знаменитом спектакле"Юнона и Авось", рассказала журналистам пресс-секретарь театра Анна Нечаева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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