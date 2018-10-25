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Женская сеть myJulia.ru
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Ушел из жизни Николай Караченцов
13:05
Фото: uduba.com
В Москве скончался народный артист РСФСР Николай Караченцов, передают российские СМИ.
Как рассказал сын артиста Андрей, ранее его отца доставили в 62-ю городскую больницу.
Вскоре после госпитализации врачи были вынуждены перевести Николая Караченцова в реанимационное отделение. Несмотря на все усилия медиков, в 8:50 они констатировали смерть пациента, сообщил сын актера.
Народному артисту РСФСР было семьдесят три года. Караченцов скончался за день до своего 74-летия.
По данным агентства "Интерфакс", церемония прощания с известным артистом состоится 29 октября в театре "Ленком". Вечером в память о Николае Караченцове его коллеги сыграют в знаменитом спектакле"Юнона и Авось", рассказала журналистам пресс-секретарь театра Анна Нечаева.
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