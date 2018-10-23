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В Риме покажут «Ну, погоди!» и «Гофманиаду»
11:42
Фото: pilguheit.ee
В Риме представят достижения советской и современной российской анимации.
"Союзмультфильм" проведет целый ряд мероприятий в рамках масштабного фестиваля "Русские сезоны ‒ 2018", который проходит в Италии. Как указано в сообщении на сайте отечественной киностудии, экспозиция откроется в кинотеатре "Синема" на Вилле Боргезе.
27 и 28 октября итальянские зрители смогут посетить показы известных в нашей стране анимационных картин, будут проводиться различные развлекательно-образовательные программы, рассчитанные на детскую аудиторию, а также пройдет выставка. рассказывающая о том, как создавался фильм "Ну, погоди!". Экспозиция, отметили организаторы, посвящена 50-летнему юбилею серии, который будет отмечаться в следующем году. В программу мероприятий также войдут мастер-классы по рисованию и фотозона, где посетители смогут увидеть ростовых кукол.
В воскресенье состоится закрытый показ нового полнометражного кукольного фильма "Гофманиада". В основу этой картины положены произведения Эрнста Гофмана и дневниковые записи классика немецкого романтизма. Персонажи для фильма создавались по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина. Гостям представится уникальная возможность увидеть оригинальные куклы, которые использовались во время создания картины, а также встретиться с режиссером Станиславом Соколовым и членами творческого коллектива.
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