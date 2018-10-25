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Король Саудовской Аравии рассказал Путину о ходе расследования по делу Хашкаджи


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Король Саудовской Аравии рассказал Путину о ходе расследования по делу Хашкаджи Фото: rsncontent.ru

Саудовский король проинформировал главу российского государства о том, как продвигается расследование по делу о гибели оппозиционного журналиста в дипмиссии королевства в Стамбуле. Как передает ТАСС, Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд общался с Владимиром Путиным по телефону.

Рассказав российскому лидеру о действиях, которые предпринимает Эр-Рияд в целях привлечения к ответственности виновных по делу Джамаля Хашкаджи, король Саудовской Аравии подтвердил приглашение Владимиру Путину посетить королевство с официальным визитом. В ходе телефонного разговора лидеры также успели затронуть ряд тем, связанных с перспективами двустороннего взаимодействия.

Ранее о беседе Владимира Путина и Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда информировала пресс-служба Кремля.

Напомним, наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд сделал заявление о резонансном деле оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. По его словам, благодаря совместным усилиям справедливость обязательно восторжествует. Как подчеркивал наследный саудовский принц. в Эр-Рияде намерены продолжить активное сотрудничество с турецкими правоохранителями.

Автор: Злата Богатова
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