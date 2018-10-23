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Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍


09:43
Пилоты признались, о чем никогда не сообщат своим пассажирам‍Фото: livejournal.com

Пилоты признались, о чем они никогда не сообщают пассажирам‍.

О том, что члены экипажа будут скрывать, рассказали сотрудники ряда зарубежных авиакомпаний, в частности, представитель Air China Верикс Лин.

Как заявил Верикс Лин, ни при каких обстоятельствах его пассажиры не узнают о том, что пилотам угрожает террорист, готовый привести в действие бомбу на борту самолета. Если известить людей о подобной ситуации, половина из них впадет в панику, а остальные, сочтя себя достаточно умными, начнут предпринимать активные действия, чтобы "самостоятельно найти и обезвредить" взрывное устройство. Кроме того, некоторые могут так испугаться, что попытаются покинуть самолет в воздухе через аварийные выходы.

Пилоты откровенно признались, что могут скрыть от пассажиров некие сведения, в обсуждении на сайте Quora, где участвовали летчики. Как оказалось, в число информации, которую постараются не озвучивать, входят опасность турбулентности и возраст воздушного судна.

Как отметил один из летчиков, если возникнет риск турбулентности, он просто попросит пассажиров пристегнуться, ведь "оказаться прижатым к потолку — это не самое страшное". В действительности проблемой могут стать "подлокотники, спинки сидений и тележки для еды", ударившись о которые, люди получат многочисленные переломы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

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