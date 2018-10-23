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В Турции найдено тело личного охранника Саддама Хусейна


08:13
В Турции найдено тело личного охранника Саддама Хусейна Фото: russianchicago.com

На юго-востоке Турции найдено тело бывшего личного телохранителя Саддама Хусейна, передает ТАСС.

Местные правоохранительные органы приступили к проведению проверки.

По заключению экспертов, причиной смерти личного охранника экс-президента Ирака Саддама Хусейна мог стать сердечный приступ. Отмечается, что тело мужчины было найдено в его доме в минувшую среду, 24 октября. Вместе с тем, истинные обстоятельства случившегося предстоит установить патологоанатомам. Лишь после того, как будет проведена экспертиза, можно будет с точностью говорить о том, из-за чего умер 68-летний Аднан Джири Шамаиль.

Как пишут турецкие СМИ, в течение нескольких последних лет Шамаиль жил в городе Шанлыурфа, расположенном на юго-востоке страны. Он бежали из Ирака вскоре после того, как в 2006 году был казнен Саддам Хусейн. В то время страну покидали многие лица из окружения бывшего главы государства, опасавшиеся за свою жизнь. В число наиболее разыскиваемых представителей свергнутого режима тогда попало большинство сотрудников охраны экс-лидера Ирака.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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