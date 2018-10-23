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СМИ: В машине саудовской дипмиссии найдены компьютер и личные вещи Хашкаджи
23.10.2018 21:30
Фото: hournews.net
В автомобиле генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле найдены вещи, которые, предположительно, могли принадлежать погибшему журналисту Джамалю Хашкаджи.
Как передает телевизионный канал CNN Turk, машина находилась на стоянке.
По данным телеканала, в автомобиле саудовского генконсульства в Стамбуле обнаружены некие вещи, которые, возможно, принадлежали оппозиционному журналисту Джамалю Хашкаджи. Уточняется, что в этой машине, которая находилась на стоянке, было два чемодана. Внутри полицейские, проводившие осмотр, обнаружили личные вещи, компьютер и документы. Обыск был организован с привлечением кинологических расчетов. Более подробный обыск будет продолжен в среду, 24 октября, говорится в репортаже канала.
Ранее в турецких СМИ появились публикации о машине, которая несколько суток находилась на одной из автостоянок в стамбульском районе Султангази. Турецким правоохранителям не сразу удалось провести осмотр этого автомобиля, так как для досмотра требовалось разрешения дипмиссии.
Телевизионный канал Haberturk, корреспондентам которого удалось пообщаться с работниками стоянки, передает о том, что на этой машине марки Mercedes E 220 атташе саудовской дипмиссии приехал 7 октября. Он сам управлял автомобилем, но обычно ее водит водитель. Оставив машину в самом дальнем углу, дипломат уехал. Атташе вновь прибыл на парковку 18 октября, привезя с собой три чемодана и переложив их в Mercedes.
Перекладывая объемные чемоданы, сотрудник дипмиссии выронил противогаз, и это вызвало подозрение у работника парковки, который помогал дипломату. Мужчина в шутку поинтересовался, нет ли внутри этих чемоданов тела пропавшего Хашкаджи, в ответ на что саудовский дипломат лишь рассмеялся и отметил, что там нет ничего подобного. Сотрудник парковки после того, как атташе уехал, решил отнести противогаз знакомому врачу. Как заявил этот доктор, такие приспособления применяются во время работы с сильнодействующими химикатами.
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