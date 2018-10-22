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Задержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствах
22.10.2018 22:08
Фото: livejournal.com
В целом ряде убийств признался молодой человек, задержанный в Москве по подозрению в краже велосипеда.
Как передает агентство "Интерфакс", столичной полицией уроженец Приднестровья был пойман еще 19 октября.
Со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что первоначально задержанному инкриминировалось лишь похищение велосипеда. Преступление было совершено на Ленинском проспекте.
В ходе бесед со следователями выяснилось, что уроженец Тирасполя, 1989 года рождения, может оказаться причастным к целому ряду других преступлений. По словам молодого человека, признавшегося в краже велосипеда, в прошлом он убил семь человек.
По словам задержанного, он расправился с шестью женщинами, когда еще находился в родном Приднестровье. Мотивом преступлений стала ненависть к слабому полу, заявил подозреваемый. Кроме того, летом прошлого года, уже приехав в российскую столицу, мужчина расправился с молодым человеком неподалеку от железнодорожной станции "Москва-Товарная".
Истинность слов задержанного предстоит выяснить оперативным сотрудникам, отметил источник. Правоохранители уже приступили к проведению соответствующей проверки.
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