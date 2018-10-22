Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанный в Москве уроженец Тирасполя признался в семи убийствах

22.10.2018 22:08

Фото: livejournal.com



В целом ряде убийств признался молодой человек, задержанный в Москве по подозрению в краже велосипеда.



Как передает агентство "Интерфакс", столичной полицией уроженец Приднестровья был пойман еще 19 октября.



Со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что первоначально задержанному инкриминировалось лишь похищение велосипеда. Преступление было совершено на Ленинском проспекте.



В ходе бесед со следователями выяснилось, что уроженец Тирасполя, 1989 года рождения, может оказаться причастным к целому ряду других преступлений. По словам молодого человека, признавшегося в краже велосипеда, в прошлом он убил семь человек.



По словам задержанного, он расправился с шестью женщинами, когда еще находился в родном Приднестровье. Мотивом преступлений стала ненависть к слабому полу, заявил подозреваемый. Кроме того, летом прошлого года, уже приехав в российскую столицу, мужчина расправился с молодым человеком неподалеку от железнодорожной станции "Москва-Товарная".



Истинность слов задержанного предстоит выяснить оперативным сотрудникам, отметил источник. Правоохранители уже приступили к проведению соответствующей проверки.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 162

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 22.10.2018 16:50 Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы

Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы 22.10.2018 09:17 В Подмосковье при столкновении автобуса и маршрутки погибли 4 человека, 10 пострадали

В Подмосковье при столкновении автобуса и маршрутки погибли 4 человека, 10 пострадали 22.10.2018 08:58 В афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала

В афганском Кандагаре талиб ранил американского генерала 22.10.2018 08:34 Пперед нападением на колледж керченский стрелок сжег личные вещи

Пперед нападением на колледж керченский стрелок сжег личные вещи 22.10.2018 08:22 На Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенка