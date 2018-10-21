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Под Калугой танк задавил каскадера на съемках военной драмы
16:50
Фото: livejournal.com
Под Калугой во время съемок художественного фильма погиб каскадер.
Как сообщается на канал СКР в WhatsApp, 31-летний мужчина получил смертельные травмы в результате наезда танка. ЧП случилось на площадке картины "Ильинский рубеж".
Одну из сцен фильма снимали на территории аэродрома (в настоящее время он не действует), который расположен в городе Медынь. В съемках предполагалось задействовать два танка. По сценарию один из них должен был остановиться в трех метров от каскадера, однако этого не произошло.
Попавший под танк 31-летний житель Москвы от полученных травм скончался по пути в больницу. По факту случившегося уже проводят проверку следственные органы. Позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Сюжет кинокартины "Ильинский рубеж" посвящен подвигу подольских курсантов. В годы Великой Отечественной войны они пожертвовали собственными жизнями, чтобы защитить столицу от надвигающихся фашистов.
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