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Раскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВ
09:49
Фото: radikal.ru
В Минобороны обнародовали архивные документы, в которых указаны суммы денежных премий за фашистские танки, подбитые советскими воинами, участие в бомбардировке Берлина и другие заслуги. Уникальные материалы периода ВОВ выложены на портале отечественного военного ведомства.
Минобороны в первый раз разместило в открытом доступе бумаги, которые касаются денежных премий участникам Великой Отечественной войны. С уникальными материалами все желающие теперь могут ознакомиться на портале ведомства.
В число обнародованных архивных документов вошли сведения о поощрении бойцов, подбивавших вражеские танки и участвовавших в бомбардировке Берлина в начале ВОВ. Как приказывал нарком обороны Советского Союза Иосиф Сталин, каждому из членов экипажа самолетов Балтийского флота, атаковавших германскую столицу в августе 1941 года, должны были выплатить премию в две тысячи рублей.
Начиная с 1 июля 1942 года командиру орудия и наводчику полагалось по пятьсот рублей за каждый подбитый фашистский танк. Остальной состав расчета мог рассчитывать на поощрение в размере двухсот рублей.
Премии выплачивались и квалифицированным специалистам, ремонтировавшим различную военную технику. С учетом сложности проведенных работ, за восстановление тяжелого танка размер денежного поощрения мог варьироваться от 350 до 800 рублей.
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