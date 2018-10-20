Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Раскрыт размер премий советских бойцов в годы ВОВ

09:49

Фото: radikal.ru



В Минобороны обнародовали архивные документы, в которых указаны суммы денежных премий за фашистские танки, подбитые советскими воинами, участие в бомбардировке Берлина и другие заслуги. Уникальные материалы периода ВОВ выложены на портале отечественного военного ведомства.



Минобороны в первый раз разместило в открытом доступе бумаги, которые касаются денежных премий участникам Великой Отечественной войны. С уникальными материалами все желающие теперь могут ознакомиться на портале ведомства.



В число обнародованных архивных документов вошли сведения о поощрении бойцов, подбивавших вражеские танки и участвовавших в бомбардировке Берлина в начале ВОВ. Как приказывал нарком обороны Советского Союза Иосиф Сталин, каждому из членов экипажа самолетов Балтийского флота, атаковавших германскую столицу в августе 1941 года, должны были выплатить премию в две тысячи рублей.



Начиная с 1 июля 1942 года командиру орудия и наводчику полагалось по пятьсот рублей за каждый подбитый фашистский танк. Остальной состав расчета мог рассчитывать на поощрение в размере двухсот рублей.



Премии выплачивались и квалифицированным специалистам, ремонтировавшим различную военную технику. С учетом сложности проведенных работ, за восстановление тяжелого танка размер денежного поощрения мог варьироваться от 350 до 800 рублей.



Автор: Злата Богатова

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