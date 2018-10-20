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Американские ведьмы провели в Нью-Йорке ритуал по наведению порчи на Трампа и Кавано
09:29
Фото: bigpicture.ru
Нью-Йоркские ведьмы собрались, чтобы совершить некий зловещий обряд, передают американские СМИ.
По данным ряда источников, недружелюбно настроенные дамы якобы навели порчу на Дональда Трампа и Бретта Кавано.
Зловещий обряд был совершен в ночь на 21 октября, когда группа американских ведьм собралась в нью-йоркском магазине спиритической литературы. Участницы ритуала читали заклинания и совершали загадочные манипуляции над алтарем, на котором лежало несколько тряпичных кукол.
Как пишут американские СМИ, на лицах кукол, с которыми "работали" ведьмы, были замечены фотографии американского президента Дональда Трампа, назначенного на пост верховного судьи Соединенных Штатов Бретта Кавано и сенатора-республиканца Митча Макконнелла.
Информация о проведении некого обряда ранее распространилась в прессе, поэтому возле магазина собралось множество людей. Некоторые из них выражали поддержку ведьмам, выступая против нового верховного судьи, тогда как религиозно настроенные американцы предпринимали попытки спасти политиков и помешать проведению ритуальных действий.
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