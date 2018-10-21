|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье при столкновении автобуса и маршрутки погибли 4 человека, 10 пострадали
09:17
Фото: vk.me
В Московской области четыре человека погибли в результате столкновения двух автобусов. Как передает ТАСС, среди жертв ДТП есть ребенок.
Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Смертельная авария, жертвами которой стали четыре человека, произошла накануне вечером на территории Дмитровского района Подмосковья, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. ЧП случилось примерно в 17:40 по московскому времени на 18 км трассы А-108.
По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и микроавтобуса Iveco травмы получили не менее десяти человек. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Госпитализация понадобилась восьми раненым.
Отмечается, что в момент ЧП в салоне маршрутки ехали четырнадцать пассажиров. По словам представителей ведомства, речь идет о боковом столкновении автобусов, после которого маршрутка опрокинулась на бок. Обстоятельства трагического инцидента выясняют специалисты. Представители ГИБДД пояснили в свою очередь, что все погибшие и пострадавшие ехали в микроавтобусе.
По версии следствия, виновником смертельного происшествия является мужчина, находившийся за рулем автобуса марки ПАЗ. Предположительно, водитель, намереваясь совершить обгонный маневр и не убедившись в безопасности своих действий, допустил выезд на встречную полосу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|