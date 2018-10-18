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Лидер «Дюны» признался, что у него и жены выявили онкологию
10:29
Фото: vk.me
Лидер российской музыкальной группы "Дюна" рассказал о том, как борется с онкологическим заболеванием.
По словам Виктора Рыбина, рак кожи был диагностирован и у его супруги, певицы Натальи Сенчуковой.
Артисты решили рассказать о проблемах со здоровьем в эфире программы "Секрет на миллион", которая выходит в эфир телевизионного канала НТВ. Как стало известно, первой заболела Наталья Сенчукова. Около четырех лет назад певица обратилась к врачам из-за пятна, появившегося на ноге. Медики тогда пришли к заключению, что речь идет о кератозе.
Два с половиной года назад такое же пятно заметил на своем лице Виктор Рыбин. Музыкант провел лазерную процедуру удаления у косметолога, но уже через несколько месяцев новообразование опять появилось. Повторная процедура удаления пятна результата не дала.
По словам артистов, им пришлось сдать гистологический анализ. Когда они отправились на отдых в Италию, им сообщили диагноз - рак кожи. Пара первоначально предпочитала не распространяться о пугающем заключении, но потом Рыбин и Сенчукова решили не скрывать случившееся. Музыканты полагают, что людей нужно предупреждать о такой опасности.
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