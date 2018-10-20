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В Петербурге школьницу после удара одноклассника госпитализировали в тяжелом состоянии
08:54
Фото: sobitie.com.ua
Петербургскую школьницу экстренно госпитализировали после удара одноклассника, передает ТАСС.
Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое. В медучреждении у ребенка диагностировали разрыв селезенки.
В ходе предварительной проверки, которую уже проводят правоохранительные органы Петербурга, выяснилось, что девочка получила травму в учебном заведении. Во время занятий двенадцатилетнюю школьницу ударил ногой в живот одноклассник.
Как рассказали представители регионального полицейского главка, в правоохранительные органы сигнал поступил из больницы, куда доставили девочку с тупой травмой живота. Врачи диагностировали у ребенка разрыв верхнего полюса селезенки, состояние пациентки оценивается как тяжелое.
Двенадцатилетняя девочка сама рассказала полицейским о том, что произошло в школе, отметили в ведомстве.
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