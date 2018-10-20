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В Нидерландах впервые выдан паспорт с указанием неопределенного пола


20.10.2018 17:55
В Нидерландах впервые выдан паспорт с указанием неопределенного полаФото: foto-scheveningen.nl

В Нидерландах выдан первый паспорт с указанием нейтрального пола.

По данным ТРК Omroep Brabant, обладательницей необычного документа является Леонне Зейгерс. В прошлом этого человека считали мужчиной, а потом - женщиной.

Теперь в паспорте жительницы города Бреда вместо M или V, стандартно используемых для указания мужского либо женского пола, в соответствующей графе  можно увидеть X. Как стало известно, паспорт выдали Зейгерс лишь после того, как она обратилась в суд и выиграла дело. В минувшем июне инстанция вынесла вердикт, что Зейгерс, на тот момент официально считавшаяся дамой, вправе иметь документы с указанием нейтрального пола.

Необходимо пояснить, что в момент появления Зейгерса на свет врачам не удалось точно определить пол новорожденного. Вместе с тем, тогда было решено оформить документы на ребенка как на мальчика. В 2001 году этот человек сделал операцию, после чего его официально считали женщиной, однако спустя некоторое время Зейгерс заговорила о том, что воспринимает себя как лицо некого среднего пола. По словам этого человека, он не может считать себя в полной мере ни мужчиной, ни женщиной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 202

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