Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Игорь Акинфеев вновь стал студентом

20.10.2018 17:29

Фото: bezformata.ru



Футболист Игорь Акинфеев продолжает учиться, сообщают СМИ.



Вратарь столичного футбольного клуба "ЦСКА" решил получить еще один диплом, поступив в магистратуру Российского госуниверситета нефти и газа им. Губкина.



Судя по приказу, текст которого опубликовали на официальном портале указанного вуза, Игорю Акинфееву в скором времени предстоит заняться изучением менеджмента. Учиться известный спортсмен будет на очно-заочном отделении. Стоит отметить, что по результатам вступительных испытаний футболисту удалось набрать 78 баллов.



Феерично проявивший себя на проходившем в РФ мундиале Игорь Акинфеев сейчас продолжает стоять на воротах "красно-синих". В начале октября он объявил, что больше не будет выступать за национальную команду. Вероятно, поэтому у спортсмена появилось больше свободного времени, поэтому он принял решение о продолжении учебы.



Напомним, ранее голкипер окончил Московскую госакадемию физкультуры. Темой диплома, который Акинфеев защитил в 2008 году, стали "Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 221

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