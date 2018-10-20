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В Афганистане произошли взрывы на избирательных участках, есть жертвы


20.10.2018 15:49
В Афганистане произошли взрывы на избирательных участках, есть жертвыФото: alphagroup.ru

В Афганистане, где сегодня проводятся парламентские выборы, в результате нескольких взрывов по меньшей мере три человека погибли, порядка тридцати получили ранения.

Как информирует Agence France-Presse (AFP), все инциденты произошли рядом с участками для голосования.

Со ссылкой на местные власти уточняется, что в общей сложности в Афганистане сегодня прогремели не менее пятнадцати взрывов. Все он произошли рядом с избирательными участками. В большинстве случаев речь шла о кустарно изготовленных бомбах, заявили представители МВД страны.

Сегодня утром были открыты избирательные участки на территории тридцати двух афганских провинций. Граждане страны голосуют за депутатов Народной палаты (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламента).

Ранее стало известно о приведении в режим повышенной готовности силовых структур. Защиту избирателей сегодня обеспечивают свыше семидесяти тысяч сотрудников МВД и военных, призванные не допустить нападений со стороны радикалов "Талибана" (деятельность движения в РФ признана экстремистской и официально запрещена), которые настроены резко против выборов.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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