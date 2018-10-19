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На Ставрополье школьники, отравившиеся таблетками, впали в кому
12:06
Фото: medblog.com.ua
Двое из пяти школьников, отравившихся таблетками на Ставрополье, впали в кому, передает агентство "Интерфакс".
ЧП зафиксировано на территории Изобильненского района края. Дети употребляли лекарственное средство в школе.
По словам главы регионального Минздрава Виктора Мажарова, пострадавших подростков уже доставили в детскую краевую больницу. Состояние четверых ребят врачи оценивают как "очень тяжелое". Мажаров пояснил, что их школьников будут лечить в условиях реанимации, еще один юный пациент направлен в общесоматическое отделение.
По факту ЧП следственные органы региона уже провел проверку, по ее итогам было принято решение о возбуждении уголовного дела. В ходе начатого расследования установлено, что пятеро учеников девятого класса употребляли рецептурный препарат "Баклосан".
Лекарство, являющееся сильнодействующим препаратом, применяется при рассеянном склерозе, различных заболеваниях спинного мозга, церебральном параличе, а также менингите и травматических повреждениях головы.
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