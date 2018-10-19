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В возрасте 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
19.10.2018 21:18
Фото: a42.ru
На сороковом году жизни скончался российский актер театра и кино Дмитрий Солодовник.
Информация об этом печальном событии размещена на портале Малого театра.
Как указывает пресс-служба театра, несмотря на свой достаточно молодой возраст, Дмитрий Солодовник успел стать опытным артистом. 12 января 2019 года актеру могло исполниться лишь сорок лет, отмечается в публикации. В театре его считали очень обаятельным, озорным и пластичным.
Сведений о том, что могло стать причиной преждевременной кончины талантливого артиста, пока нет. Известно лишь, что о дате и месте церемонии прощания объявят позднее.
Дмитрия Солодовника приняли в труппу Малого театра вскоре после окончания ВТУ им. Щепкина - в 1999 году. За прошедшие двадцать лет он успел сыграть десятки ролей. Среди персонажей, которые были наиболее тепло приняты публикой — Митрофанушка в "Недоросле" и Дормедонт в "Поздней любви". За роль Хлестакова в постановке "Ревизор" Солодовник был удостоен правительственной премии.
Артист активно снимался в кино, он играл в лентах "С Дона выдачи нет", "Горе от ума", ряде короткометражных картин и участвовал в телевизионных проектах, в том числе, "Паутина" и полицейской драме "Пятницкий".
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