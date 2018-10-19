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В Петербурге раскрыто жестокое убийство семьи бизнесмена, совершенное в 2005 году


19.10.2018 20:31
Заказчик убийства Тютин после задержанияФото: кадр видео с youtube.com
Заказчик убийства Тютин после задержания

Петербургским правоохранителям удалось раскрыть зверское убийство, совершенное тринадцать лет назад.

В 2005 году жертвами преступления стали предприниматель Дмитрий Зейналов, его бпеременная супруга и двое детей, пятнадцати и одиннадцати лет.

Как передает агентство "Интерфакс", о раскрытии резонансного убийства прессе рассказал руководитель регионального полицейского главка Сергей Умнов. По его словам, заказчика расправы над Зейналовыми задержали при попытке заказать новое покушение. Бывший бизнес-пертнер погибшего предпринимателя задумал на этот раз расправиться со своей племянницей, однако в поисках киллера он вышел на оперативного сотрудника.

По версии следствия, Зейналовы были убиты по заказу Александра Тютина, в последнее время занимавшего пост гендиректора компании "Троицкий дом". "Похитив" заказанную Тютиным женщину, знавшую о проведении оперативных действий, полицейские убедили бизнесмена в том, что она убита. В результате Тютин отдал "киллеру", предъявившему фото "трупа", 600 тысяч рублей. Сразу после этого мужчину задержали.

В ходе допроса подтвердились предположения о том, что Тютин причастен к гибели семьи Дмитрия Зейналова. Убийцу, с особой жестокостью расправившегося со своими жертвами, также удалось задержать. По словам Умнова, Александр Зотов был пойман на Ставрополье. В 2005 году он получил от Тютина 10 тысяч долларов за убийство в Ленинградской области бизнесмена, его беременной жены и двух детей - пятнадцатилетней дочери и одиннадцатилетнего сына.

Глава ГУ МВД отметил, что Зейналовых убили из-за стремления Тютина стать единовластным хозяином "Троицкого дома" (на тот момент половина фирмы принадлежала его партнеру).

Женщина, убийство которой Тютин пытался заказать в этом году, является его родственницей - племянницей супруги, покончившей с собой в прошлом году. Как полагают правоохранители, бизнесмену не понравилось, что женщина решила заявить о правах на наследство, которое жена Тютина завещала своей сестре.

Глава регионального ГСУ СКР Александр Клаус, отметив, что Тютин уже дал признательные показания по обоим эпизодам, заявил о том, что уголовные дела объединят в одно производство.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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