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«Мисс Земля Ливан» лишили титула за фото с израильтянкой
19.10.2018 19:50
Фото: dailymail.co.uk
Представлявшую Ливан конкурсантку "Мисс Земля" наказали за совместный снимок с участницей из Израиля, передает РИА Новости.
Оргкомитет регионального тура принял решение о том, что Сальву Акар лишают титула королевы красоты.
Как стало известно, 26-летняя модель из Бейрута, представлявшая Ливан на конкурсе красоты "Мисс Земля", потеряла свой титул из-за фотографии с израильтянкой. Девушки решили запечатлеть себя во время финального этапа престижного конкурса, проходящего на Филиппинах.
Акар попыталась оправдаться тем, что в тот день была без линз, и потому не смогла толком разглядеть, что фотографируется с представительницей еврейского государства. Однако организаторов такое объяснение не удовлетворило, учитывая, что на израильтянке на фото можно увидеть ленту с названием ее страны.
По данным ряда зарубежных СМИ, несмотря на решение ливанской стороны, девушка продолжает принимать участие в событиях финального тура престижного конкурса.
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