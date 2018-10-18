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Путин исключил нанесение РФ превентивного ядерного удара
06:11
Фото: fn-volga.ru
Глава РФ заявил, что исключает возможность нанесения нашей страной превентивного ядерного удара, сообщает агентство "Интерфакс".
По словам Владимира Путина, Москва готова использовать такого рода вооружение исключительно как ответную меру, когда убедится, что потенциальный агрессор наносит удар по РФ.
В концепции российского руководства речь не идет о применении ядерного вооружения в качестве превентивной меры, подчеркнул Владимир Путин. Отечественная концепция предусматривает лишь "ответ на встречный удар", пояснил президент РФ, когда выступал на Валдайском форуме.
Глава РФ сказал, что суть нашей ядерной доктрины "ответно-встречного удара" заключается в том, что агрессорам необходимо уяснить - их действия неизбежно повлекут за собой возмездие, противник будет уничтожен. Но0 "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - сказал Путин. Отреагировав на смех, раздавшийся в зале после его заявления, президент добавил, что агрессорам при таком варианте развития событий не хватит времени "даже раскаяться".
Ранее Путин в ходе общения с участниками проходящего в Сочи Валдайского форума прокомментировал ЧП в Керчи. По мнению российского лидера, трагические события случились, в частности, из-за глобализации, которая продолжается через интернет.
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