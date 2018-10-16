ИнтерНовости - новости в стране и мире
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей
Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей
Рабочая группа по делу Хашкаджи 9 часов осматривала саудовское генконсульство в Стамбуле
Рабочая группа по делу Хашкаджи 9 часов осматривала саудовское генконсульство в Стамбуле
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Извинившийся перед потерпевшими Мамаев предлагает им примиритьсяИзвинившийся перед потерпевшими Мамаев предлагает им примириться
В Лондоне расцвел самый большой и плохо пахнущий цветок планетыВ Лондоне расцвел самый большой и плохо пахнущий цветок планеты
Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилотыПод Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилоты
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернетеРеставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
На Урале после гибели ребенка в больнице возбудили уголовное делоНа Урале после гибели ребенка в больнице возбудили уголовное дело

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете


16.10.2018 19:27
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернетеФото: kpcdn.net

Процесс реставрации известнейшего полотна Рембрандта "Ночной дозор", которое хранится в амстердамском Рейксмюсеуме, будут транслировать в Сети.

Как пишет The Guardian, о планах рассказал директор нидерландского музея Тако Диббитс.

По словам руководителя музея, за тем, как трудятся реставраторы, можно будет следить и в самом Рейксмюсеуме. Предполагается, что специалистам придется потратить на восстановление шедевра несколько лет. Тако Диббитс отметил, что стоимость работ исчисляется миллионами евро.

В восстановлении картины будут задействованы как нидерландские специалисты, включая представителей Делфтского технического университета, так и зарубежные эксперты. За их работой посетители смогут следить после того, как в музее создадут павильон со стенами из прозрачного стекла, отгораживающий пространство вокруг картины.  Мероприятия по восстановлению полотна, которое в последний раз реставрировалось в 1975 году, начнутся летом следующего года. По словам директора музея, не так давно специалисты начали замечать признаки повреждения, проявляющиеся на картине.

Напомним, летом прошлого года руководство Рейксмюсеума разрешило школьному учителю провести ночь рядом с групповым портретом "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", который более известен как "Ночной дозор". Дело в том, что педагог стал юбилейным - десятимиллионным посетителем этого культурного учреждения. Для Стефана Каспера приготовили специальный ужин, включающий бутылку вина. Мужчина позже признавался, что смог поспать совсем немного - слишком большим было его волнение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»
В Танзании похитили самого молодого миллиардера АфрикиВ Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
Врачам не удалось спасти двух подростков, пострадавших при взрыве в ДагестанеВрачам не удалось спасти двух подростков, пострадавших при взрыве в Дагестане
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»
В Удмуртии в ДТП погибли 2 человека, 4 пострадалиВ Удмуртии в ДТП погибли 2 человека, 4 пострадали

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 784


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru