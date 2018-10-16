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Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
16.10.2018 19:27
Фото: kpcdn.net
Процесс реставрации известнейшего полотна Рембрандта "Ночной дозор", которое хранится в амстердамском Рейксмюсеуме, будут транслировать в Сети.
Как пишет The Guardian, о планах рассказал директор нидерландского музея Тако Диббитс.
По словам руководителя музея, за тем, как трудятся реставраторы, можно будет следить и в самом Рейксмюсеуме. Предполагается, что специалистам придется потратить на восстановление шедевра несколько лет. Тако Диббитс отметил, что стоимость работ исчисляется миллионами евро.
В восстановлении картины будут задействованы как нидерландские специалисты, включая представителей Делфтского технического университета, так и зарубежные эксперты. За их работой посетители смогут следить после того, как в музее создадут павильон со стенами из прозрачного стекла, отгораживающий пространство вокруг картины. Мероприятия по восстановлению полотна, которое в последний раз реставрировалось в 1975 году, начнутся летом следующего года. По словам директора музея, не так давно специалисты начали замечать признаки повреждения, проявляющиеся на картине.
Напомним, летом прошлого года руководство Рейксмюсеума разрешило школьному учителю провести ночь рядом с групповым портретом "Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга", который более известен как "Ночной дозор". Дело в том, что педагог стал юбилейным - десятимиллионным посетителем этого культурного учреждения. Для Стефана Каспера приготовили специальный ужин, включающий бутылку вина. Мужчина позже признавался, что смог поспать совсем немного - слишком большим было его волнение.
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