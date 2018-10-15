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Полиция Кельна проверяет версию теракта при захвате заложницы
15.10.2018 22:27
Фото: qazeta.info
Полиция Кельна обезвредила мужчину, который ранее захватил заложницу.
Как передает ТАСС, подозреваемый может являться сторонником "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки в РФ официально запрещена).
Женщина, которую преступник взял в заложники, во время освобождения получила незначительные травмы. Кроме того, пострадал случайно оказавшийся рядом с местом ЧП ребенок. По данным представителей местных властей, во время спецоперации по задержанию подозреваемого он был ранен. В настоящее время жизни злоумышленника ничто не угрожает, отметили в полиции Кельна.
Германские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах города сообщают о том, что преступник поддерживал деятельность экстремистского "Исламского государства". Полицейские, приступив к расследованию инцидента, проверяют версию о террористической атаке.
Сведений о личности преступника пока не поступало. Известно лишь, что инциденту предшествовал конфликт в аптеке, расположенной в здании вокзала. Поссорившись с женщиной, некий мужчина взял ее в заложники. Полицейские, прибыв к месту происшествия, сразу же провели полную эвакуацию вокзала, оцепив близлежащую территорию. Сразу после этого была успешно осуществлена операция по освобождению заложницы.
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