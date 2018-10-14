В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете
Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍
Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍
В Бельгии ищут преступников, расстрелявших полицейских
В Бельгии ищут преступников, расстрелявших полицейских
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с ПутинымВ Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клеветеНавальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете
В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водойВ Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой
Под Челябинском поезд врезался в автомобиль, водитель погибПод Челябинском поезд врезался в автомобиль, водитель погиб
Стивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдейСтивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным


18:36
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с ПутинымФото: riafan.ru

В Кремле отреагировали на жесткое общение Дональда Трампа с российским коллегой.

Ранее глава Соединенных Штатов заявил о том, что проявил жесткость при общении с Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, встреча с Владимиром Путиным, состоявшаяся минувшим летом в финской столице, "была жесткая и очень хорошая". Высказывание Дональда Трампа прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь российского президента, встречу в Хельсинки действительно можно назвать жесткой. Песков отметил, что главы двух государств достаточно прямо беседовали о раздражителях, имеющихся на сегодняшний день в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля также указал на то, что "проблемы откровенно назывались своими именами".

Напомним, вскоре после встречи с Путиным в столице Финляндии Трамп говорил о том, что мероприятие оказалось лучше саммита НАТО. Глава РФ "был силен", он показал сильные качества, отмечал американский лидер, поделившись мнением о российском президенте.

В ходе саммита главы РФ и США обсуждали наиболее важные темы, касающиеся взаимоотношений двух держав, а также самые острые вопросы международной политики, включая обстановку на востоке Украины и в Сирии, а также нераспространение ядерного вооружения.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

СМИ назвали имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей СМИ назвали имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
Владелец отеля в Лазаревском признал вину в гибели ребенка, который провалился в ливневую канавуВладелец отеля в Лазаревском признал вину в гибели ребенка, который провалился в ливневую канаву
В Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке ДонВ Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке Дон
Бурятские врачи смогли пришить подростку руку, отрезанную картофелекопалкойБурятские врачи смогли пришить подростку руку, отрезанную картофелекопалкой
Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 784


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru