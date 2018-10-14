|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным
18:36
Фото: riafan.ru
В Кремле отреагировали на жесткое общение Дональда Трампа с российским коллегой.
Ранее глава Соединенных Штатов заявил о том, что проявил жесткость при общении с Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, встреча с Владимиром Путиным, состоявшаяся минувшим летом в финской столице, "была жесткая и очень хорошая". Высказывание Дональда Трампа прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как заявил пресс-секретарь российского президента, встречу в Хельсинки действительно можно назвать жесткой. Песков отметил, что главы двух государств достаточно прямо беседовали о раздражителях, имеющихся на сегодняшний день в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля также указал на то, что "проблемы откровенно назывались своими именами".
Напомним, вскоре после встречи с Путиным в столице Финляндии Трамп говорил о том, что мероприятие оказалось лучше саммита НАТО. Глава РФ "был силен", он показал сильные качества, отмечал американский лидер, поделившись мнением о российском президенте.
В ходе саммита главы РФ и США обсуждали наиболее важные темы, касающиеся взаимоотношений двух держав, а также самые острые вопросы международной политики, включая обстановку на востоке Украины и в Сирии, а также нераспространение ядерного вооружения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|