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Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей


16:25
Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детейФото: old.sud.ua

Полиция Волгоградской области приступила к розыску преступника, расправившегося с женщиной прямо на глазах ее детей.

Трагический инцидент произошел в минувшие выходные на хуторе Варламов, который расположен на территории Городищенского района.

Тело 42-летней местной жительницы с явными признаками смерти насильственного характера было найдено в минувшую субботу, 13 октября, в частном доме, где проживала ее семья. Как рассказала журналистам официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мать двоих детей погибла в результате множественных телесных повреждений.

В ходе предварительного разбирательства уже выяснилось, что глава семьи в указанный день работал, оставив дома супругу и двух сыновей. Ранним утром в жилище ворвался неизвестный злоумышленник, который ударил хозяйку по голове тяжелым предметом. Женщина погибла практически сразу, а ее убийца начал искать ценные вещи.

Невольными очевидцами преступления стали мальчики двух и четырех лет. По словам Куницкой, с сыновьями убитой женщины сейчас работают психологи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 209

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