Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей

16:25

Фото: old.sud.ua



Полиция Волгоградской области приступила к розыску преступника, расправившегося с женщиной прямо на глазах ее детей.



Трагический инцидент произошел в минувшие выходные на хуторе Варламов, который расположен на территории Городищенского района.



Тело 42-летней местной жительницы с явными признаками смерти насильственного характера было найдено в минувшую субботу, 13 октября, в частном доме, где проживала ее семья. Как рассказала журналистам официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мать двоих детей погибла в результате множественных телесных повреждений.



В ходе предварительного разбирательства уже выяснилось, что глава семьи в указанный день работал, оставив дома супругу и двух сыновей. Ранним утром в жилище ворвался неизвестный злоумышленник, который ударил хозяйку по голове тяжелым предметом. Женщина погибла практически сразу, а ее убийца начал искать ценные вещи.



Невольными очевидцами преступления стали мальчики двух и четырех лет. По словам Куницкой, с сыновьями убитой женщины сейчас работают психологи.



Автор: Злата Богатова

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