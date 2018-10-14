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Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей
16:25
Фото: old.sud.ua
Полиция Волгоградской области приступила к розыску преступника, расправившегося с женщиной прямо на глазах ее детей.
Трагический инцидент произошел в минувшие выходные на хуторе Варламов, который расположен на территории Городищенского района.
Тело 42-летней местной жительницы с явными признаками смерти насильственного характера было найдено в минувшую субботу, 13 октября, в частном доме, где проживала ее семья. Как рассказала журналистам официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мать двоих детей погибла в результате множественных телесных повреждений.
В ходе предварительного разбирательства уже выяснилось, что глава семьи в указанный день работал, оставив дома супругу и двух сыновей. Ранним утром в жилище ворвался неизвестный злоумышленник, который ударил хозяйку по голове тяжелым предметом. Женщина погибла практически сразу, а ее убийца начал искать ценные вещи.
Невольными очевидцами преступления стали мальчики двух и четырех лет. По словам Куницкой, с сыновьями убитой женщины сейчас работают психологи.
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