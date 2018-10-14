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Под Челябинском поезд врезался в автомобиль, водитель погиб
06:41
Фото: rl0.ru
Полиция Южного Урала устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб. еще двое получили травмы.
Как передает агентство "Интерфакс", смертельная авария случилась на станции Чебаркуль.
О происшествии, случившемся на территории Челябинской области ранним утром минувшего воскресенья, 14 октября, рассказывает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД"). Как стало известно, около 4:30 по московскому времени водитель легковой автомашины ВАЗ-2110 внезапно выехал на переезд перед приближающимся грузовым составом.
Перед тем как оказаться на железнодорожном переезде с исправно действующей сигнализацией, водитель сбил шлагбаум и плиту устройства заграждения. Увидев на путях автомобиль, машинист сразу же начал применять экстренное торможение. Однако расстояние к тому времени уже было слишком близким, несмотря на все усилия, аварии избежать не удалось.
В результате удара транспортное средство было отброшено. Водитель автомобиля от полученных ранений скончался на месте, двоих пассажиров с травмами доставили в медицинское учреждение. Сведений о их состоянии из официальных источников пока не поступало.
В пресс-службе отметили, что график движения поездов из-за инцидента не изменялся.
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