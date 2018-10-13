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Стивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдей
00:55
Фото: techjuice.pk
Последним страхом Стивена Хокинга оказались суперлюди с измененными ДНК, передает ТАСС.
Выдающийся британский ученый прогнозировал, что уже совсем скоро появится возможность за деньги изменять макромолекулы, которые ответственны за реализацию генетической программы.
Как отмечал Стивен Хокинг в своей последней книге, достаточно скоро уже могут быть созданы суперлюди, и они станут реальной угрозой для человечества. С содержанием книги "Короткие ответы на серьезные вопросы", выпуск которой запланирован на 16 октября, знакомит The Sunday Times.
В этой книге физик предсказывает, что состоятельным людям представится возможность изменять отвечающие за реализацию генетической программы макромолекулы. Подвергая свои ДНК модификациям, они могут добиться многого. По словам Хокинга, речь идет об улучшении памяти и повышении интеллектуальных способностей, а также стойкости к различным заболеваниям и удлинению жизни.
Вероятно, против генной инженерии, объектом которой становятся люди, разработают соответствующие законы, будут предприниматься какие-либо ограничительные меры. Но все равно найдутся те, кому не удастся "побороть искушение улучшить человеческие характеристики", - полагал профессор, скончавшийся в минувшем марте.
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