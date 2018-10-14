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В Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке Дон
00:36
Фото: rackcdn.com
Следственные органы Ростовской области приступили к проверке по факту гибели трех мужчин, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось на реке Дон, где опрокинулась лодка.
Как рассказали официальные представители Южного следственного управления на транспорте СКР, трагический инцидент произошел в минувшее воскресенье, 14 октября, около 10 часов по московскому времени. В ходе предварительной проверки было установлено, что трое мужчин отправились в плавание на весельной лодке в окрестностях города Азова.
По версии следствия, перед тем, как сесть в лодку, погибшие мужчины употребляли алкогольные напитки. В результате все они утонули, допустив опрокидывание плавсредства. После того, как лодка затонула, тела троих мужчин нашли у причальной стены.
Отмечается, что жертвами ЧП было от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Обстоятельства их гибели продолжают устанавливать сотрудники правоохранительных органов.
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