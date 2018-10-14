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В Адыгее погиб парашютист
14.10.2018 18:23
Фото: livejournal.com
Следственные органы Адыгеи устанавливают обстоятельства гибели парашютиста, совершавшего прыжок с самолета Л-410.
Как передает агентство "Интерфакс", погибшему мужчине был шестьдесят один год.
Представители регионального СУ на транспорте СКР сообщили, что парашютист, предположительно, мог разбиться из-за закручивания строп. В настоящее время следователи продолжают вести опрос очевидцев, а также работают с организаторами прыжков с парашютом, которые совершались с самолета Л-410.
Уточняется, что мужчина упал с высоты порядка 800 метров. От полученных травм он скончался на месте.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели парашютиста следственные органы примут по результатам предварительной проверки.
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