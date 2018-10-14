ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве подожгли храм и воскресную школу
В Москве подожгли храм и воскресную школу
Саратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджета
Саратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджета
Убийство пропавшего журналиста было записано на его Apple Watch
Убийство пропавшего журналиста было записано на его Apple Watch
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Стивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдейСтивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдей
Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍
Певец Стас Пьеха рассказал, почему попал в больницуПевец Стас Пьеха рассказал, почему попал в больницу
Свиток «Книги мертвых» продали на торгах за €1,35 млнСвиток «Книги мертвых» продали на торгах за €1,35 млн
В Адыгее погиб парашютистВ Адыгее погиб парашютист

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»


14.10.2018 13:53
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»Фото: rl0.ru

В британском Солсбери состоялся концерт "Из России с любовью", передает ТАСС.

Как подчеркивают организаторы, мероприятие никак не связано с политикой, а зрители поддержали их мнение по этому поводу.

В британском городе Солсбери, ставшем печально известным в связи с так называемым "делом Скрипалей", в минувшую субботу, 13 октября, прошел концерт русской классической музыки. Мероприятие, названное "Из России с любовью", проводилось в Церкви Святого Мартина.

По словам одного из организаторов концерта, пианиста Николаса Вудса, его привели в замешательство попытки некоторых "сделать из этого названия какую-то историю". В действительности же было бы стыдно подразумевать нечто обидное, подчеркнул Вудс, отметив, что "музыка есть музыка".

В беседе с журналистами Вудс признался, что уже стало традицией выбирать для такого рода концертов некие изящные названия, сравнимые с "Шекспиром в любви". Кроме того, идея назвать очередной концерт "Из России с любовью" возникла у организаторов еще около года назад, задолго до мартовского происшествия со Скрипалями.

Зрители, пришедшие на концерт, отмечали, что полностью разделяют стремление организаторов провести мероприятие вне политики. Как заявил один из  местных жителей, посетивший мероприятие со своей женой, он не может не замечать историю с отравлением Скрипалей. Вместе с тем, было бы неправильным обвинять в этом преступлении всех россиян. "Русские - отличные люди", и они не являются преступниками, равно как и британские подданные, сказал ценитель музыки.

Николас Вудс совместно с пианисткой Джил Болтон проводит в Солсбери ежегодно по три-четыре концерта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»
Иркутский первоклассник погиб под колесами трамваяИркутский первоклассник погиб под колесами трамвая
На Майорке три человека пропали без вести во время наводненияНа Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»
В Болгарии жестоко убита журналистка, расследовавшая хищения в фондах ЕСВ Болгарии жестоко убита журналистка, расследовавшая хищения в фондах ЕС

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 784


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru