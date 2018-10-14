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В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»
14.10.2018 13:53
Фото: rl0.ru
В британском Солсбери состоялся концерт "Из России с любовью", передает ТАСС.
Как подчеркивают организаторы, мероприятие никак не связано с политикой, а зрители поддержали их мнение по этому поводу.
В британском городе Солсбери, ставшем печально известным в связи с так называемым "делом Скрипалей", в минувшую субботу, 13 октября, прошел концерт русской классической музыки. Мероприятие, названное "Из России с любовью", проводилось в Церкви Святого Мартина.
По словам одного из организаторов концерта, пианиста Николаса Вудса, его привели в замешательство попытки некоторых "сделать из этого названия какую-то историю". В действительности же было бы стыдно подразумевать нечто обидное, подчеркнул Вудс, отметив, что "музыка есть музыка".
В беседе с журналистами Вудс признался, что уже стало традицией выбирать для такого рода концертов некие изящные названия, сравнимые с "Шекспиром в любви". Кроме того, идея назвать очередной концерт "Из России с любовью" возникла у организаторов еще около года назад, задолго до мартовского происшествия со Скрипалями.
Зрители, пришедшие на концерт, отмечали, что полностью разделяют стремление организаторов провести мероприятие вне политики. Как заявил один из местных жителей, посетивший мероприятие со своей женой, он не может не замечать историю с отравлением Скрипалей. Вместе с тем, было бы неправильным обвинять в этом преступлении всех россиян. "Русские - отличные люди", и они не являются преступниками, равно как и британские подданные, сказал ценитель музыки.
Николас Вудс совместно с пианисткой Джил Болтон проводит в Солсбери ежегодно по три-четыре концерта.
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