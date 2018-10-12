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СМИ: Свадьба британской принцессы Евгении оказалась дороже, чем у принца Гарри
10:13
Фото: ufo.ck.ua
Расходы на свадьбу принцессы Евгении Йоркской, которая приходится внучкой британской королеве Елизавете II, превысили 2,7 млн фунтов стерлингов (около 3,6 млн долларов), передают зарубежные СМИ.
Церемония стала более дорогой, чем свадьба принца Гарри Уэльского, взявшего в жены американскую актрису Меган Маркл.
Как напоминают британские СМИ, торжество, состоявшееся в мае, обошлось в сумму около 2 млн фунтов, не учитывая расходы на поддержание безопасности. На привлечение дополнительных полицейских во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл потребовалось от 2 до 4 млн фунтов.
Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка также проходила в часовне Святого Георгия в Виндзоре. По данным Time, более точные подсчеты можно будет сделать спустя некоторое время. Пока же речь идет о предварительных оценках, согласно которым наиболее дорогой статьей расходов было обеспечение безопасности. Предположительно, на эти цели из бюджета было потрачено около 2 млн фунтов.
На втором место в списке затрат оказались цветы, которые использовались в огромных количествах - ими украшали часовню и машины, а также оформляли букеты невесты и сопровождающих.
Журналисты даже выяснили, сколько может стоить обручальное кольцо. По данным СМИ, цена украшенного розовым сапфиром кольца может составлять от 30 до 150 тысяч долларов. Отмечается, что тиару с бриллиантами и изумрудами Гревилл, созданную в стиле русских кокошников в 1919 году французскими ювелирами из дома Boucheron, одолжила Евгении Елизавета II.
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