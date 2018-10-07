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Эрдоган следит за делом о пропаже саудовского журналиста в Стамбуле
7.10.2018 17:26
Фото: mg.sia.az
Турецкий лидер взял на контроль расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста, передает РИА Новости.
Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
По словам турецкого лидера Тайипа Эрдогана, он следит за ходом расследования по делу об исчезновении саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Глава государства выразил надежду на благополучное разрешение ситуации.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что журналиста могли убить в здании консульства. Представители МИД Саудовской Аравии, отреагировав на такую информацию, сразу же решительно опровергли подобные домыслы. Вместе с тем, турецкие власти заявили о начале расследования по факту ЧП.
Эрдоган, комментируя инцидент, заявил о том, что его печалят подобные случаи, происходящие в Турции. По словам президента, необходимо дождаться "результатов от прокуратуры", которые будут незамедлительно обнародованы.
После исчезновения Хашкаджи Саудовское агентство печати со ссылкой на генконсульство королевства в Стамбуле сообщило о том, что журналист успел покинуть здание дипмиссии, а потом уже пропал. Отмечалось, что дипломаты сотрудничают с турецкой стороной в целях скорейшего выяснения всех обстоятельств случившегося.
Вместе с тем, пресс-секретарь Эрдогана ранее рассказал о сведениях, имеющихся в распоряжении турецкого руководства. Согласно этим данным, журналист до сих пор может находиться в здании дипмиссии, подчеркнул Ибрагим Калын.
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