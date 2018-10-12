|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американский пастор, освобожденный в Турции, уже летит в США
12.10.2018 20:35
Фото: planeshd.link
Освобожденный в Турции американский пастор в ближайшее время возвратится в Соединенные Штаты, заявил Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, Эндрю Брансон "будет дома" уже совсем скоро.
Ранее стало известно о том, что в Турции по решению суда освободили американского пастора Эндрю Брансона. Адвокат Джей Секулов, который представляет интересы родственников американца, рассказал о том, что как только пастора выпустили из тюрьмы, он вылетел на самолете в США, передает агентство Reuters.
Юрист выразил благодарность руководству Соединенных Штатов, главе государства и членам американского Конгресса, а также руководителям дипломатических ведомств, оказывавшим давление на Анкару. в результате им удалось добиться освобождения пастора Брансона, подчеркнул Секулов. По его словам, американец уже летит домой.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|