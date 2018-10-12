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Американский пастор, освобожденный в Турции, уже летит в США


12.10.2018 20:35
Американский пастор, освобожденный в Турции, уже летит в США Фото: planeshd.link

Освобожденный в Турции американский пастор в ближайшее время возвратится в Соединенные Штаты, заявил Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, Эндрю Брансон "будет дома" уже совсем скоро.

Ранее стало известно о том, что в Турции по решению суда освободили американского пастора Эндрю Брансона. Адвокат Джей Секулов, который представляет интересы родственников американца, рассказал о том, что как только пастора выпустили из тюрьмы, он вылетел на самолете в США, передает агентство Reuters.

Юрист выразил благодарность руководству Соединенных Штатов, главе государства и членам американского Конгресса, а также руководителям дипломатических ведомств, оказывавшим давление на Анкару. в результате им удалось добиться освобождения пастора Брансона, подчеркнул Секулов. По его словам, американец уже летит домой.

Автор: Злата Богатова

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