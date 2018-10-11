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На Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
11.10.2018 14:07
Фото: prozor-x.com
На Майорке до трех человек увеличилось количество пропавших без вести после сильнейшего наводнения, передает РИА Новости.
Ранее местные власти подтвердили информацию о десяти жертвах непогоды.
В результате наводнения на Майорке пропали без вести три человека. Представители службы по ЧС Балеарских островов рассказали, что спасатели активно продолжают вести поиски двух граждан ФРГ и ребенка.
О пропавшем малыше известно, что ему лишь пять лет. Вместе с мамой и старшей сестрой мальчик в момент ЧП ехал на машине. Когда уровень воды начал стремительно подниматься, мать успела спасти лишь семилетнюю девочку. Женщина пыталась вытащить из воды сына, но ее подхватило бурным потоком.
Представители МИД РФ заявили, что обращений россиян в дипмисии из-за непогоды на Майорке на данный момент не поступало.
Ранее местные власти подтвердили информацию о десяти жертвах непогоды. В числе погибших - шесть испанцев, двое британских подданных и жительница Голландии. Личность еще одного мужчины, который, предположительно, также является иностранцем, сейчас пытаются установить местные правоохранители.
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