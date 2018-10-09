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В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»


07:55
В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»Фото: newsru.co.il

В Саудовской Аравии начинается судебный процесс по делу карикатуриста, рисунки которого, по мнению правоохранительных органов королевства, оскорбляли страну.

По версии следствия, художник создавал карикатуры на Саудовскую Аравию по заказу другого государства.

Как сообщает саудовский портал "Аль-Оказ", в материалах дела упоминаются свыше ста рисунков. Художник, создавая эти карикатуры, поддерживал враждебную Саудовской Аравии страну и ее правительство, рассчитывая на щедрый гонорар.

В обвинении генеральной прокуратуры подчеркивается, что карикатурист пошел против политики Саудовской Аравии, разорвавшей связи с недружелюбным государством. При этом страна, о которой идет речь, в тексте не называется.

Напомним, у Саудовской Аравии на данный момент разорваны дипломатические отношения с соседним Катаром и Ираном. За высказывания в поддержку катарских властей, согласно законам королевства, можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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