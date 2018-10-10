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Древнейшую надпись с упоминанием Иерусалима нашли в Израиле


10.10.2018 16:32
Древнейшую надпись с упоминанием Иерусалима нашли в ИзраилеФото: לורה לכמ/ מוזיאון ישראל

Израильские ученые отыскали древнейшую надпись, в которой упоминается Иерусалим.

Как передает РИА Новости, камень со словами, нанесенными в I веке н.э., с сегодняшнего дня можно увидеть в Израильском музее.

Самая древняя из известных надпись, содержащая полное название Иерусалима на иврите, была найдена в ходе раскопок. В экспедиции принимали участие сотрудники израильского Управления древностей, которые обратили внимание на слова на одной из колонн римского сооружения периода Ирода Великого. Как оказалось, уникальная надпись гласит: "Ханания, сын Dodalos из Иерусалима".

Руководитель музея Идо Бруно, выступивший на конференции, отметил, "чрезвычайно рад прочитать эту надпись, сделанную 2000 лет назад". Директор также подчеркнул, что теперь уникальный артефакт доступен даже детям. Ведь  каждому ребенку будет понятен и язык, и орфография, не отличающаяся от современной.

По словам Идо Бруно, это открытие можно считать очень значимым событием для всего еврейского государства. Израильская общественность получила возможность получить представление о древних культурах, развивавшихся на этой территории в течение множества поколений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 245

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