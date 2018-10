Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году

14:16

Фото: vdmsti.ru



В 2014 году Петров и Боширов вели слежку за Скрипалем в Чехии, передают западные СМИ.



В период, о котором идет речь, бывший сотрудник ГРУ встречался с представителями чешских спецслужб.



Как сообщило сегодня "Чешское радио", Александр Петров и Руслан Боширов могли вестии слежку за Сергеем Скрипалем, когда тот приезжал в Чехию, чтобы встретиться с представителями местных спецслужб. Со ссылкой на источник в разведслужбах страны отмечается, что граждане РФ, которых в Лондоне объявили российскими разведчиками, были в тот период не только в Праге, но и Остраве.



По данным радиостанции, даты приезда Петрова и Боширова в 2014 году совпадают с днями, на которые у Скрипаля планировались встречи с сотрудниками чешских спецслужб.



Официальных комментариев от разведывательной службы Чехии по поводу этих сведений пока не последовало.



Ранее в The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что Скрипаль, кроме британских спецслужб, был связан с аналогичными структурами целого ряда стран, в частности, испанской, эстонской и чешской разведкой.



Напомним, накануне западные СМИ назвали настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. Как утверждают авторы публикации в The Daily Telegraph, Александр Петров в действительности является сотрудником военной разведки Александром Мишкиным. Газета ссылается на расследование, которое продолжает вести инициативная группа Bellingcat. Согласно ее выводам, Мишкин - "обученный военный врач", находящийся на службе в Главном управлении Генштаба российских ВС. Отмечается, что в основе процесса идентификации, осуществленного Bellingcat, был тщательный анализ многочисленных открытых источников.



Автор: Злата Богатова

