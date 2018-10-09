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СМИ: Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии в 2014 году
14:16
Фото: vdmsti.ru
В 2014 году Петров и Боширов вели слежку за Скрипалем в Чехии, передают западные СМИ.
В период, о котором идет речь, бывший сотрудник ГРУ встречался с представителями чешских спецслужб.
Как сообщило сегодня "Чешское радио", Александр Петров и Руслан Боширов могли вестии слежку за Сергеем Скрипалем, когда тот приезжал в Чехию, чтобы встретиться с представителями местных спецслужб. Со ссылкой на источник в разведслужбах страны отмечается, что граждане РФ, которых в Лондоне объявили российскими разведчиками, были в тот период не только в Праге, но и Остраве.
По данным радиостанции, даты приезда Петрова и Боширова в 2014 году совпадают с днями, на которые у Скрипаля планировались встречи с сотрудниками чешских спецслужб.
Официальных комментариев от разведывательной службы Чехии по поводу этих сведений пока не последовало.
Ранее в The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что Скрипаль, кроме британских спецслужб, был связан с аналогичными структурами целого ряда стран, в частности, испанской, эстонской и чешской разведкой.
Напомним, накануне западные СМИ назвали настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. Как утверждают авторы публикации в The Daily Telegraph, Александр Петров в действительности является сотрудником военной разведки Александром Мишкиным. Газета ссылается на расследование, которое продолжает вести инициативная группа Bellingcat. Согласно ее выводам, Мишкин - "обученный военный врач", находящийся на службе в Главном управлении Генштаба российских ВС. Отмечается, что в основе процесса идентификации, осуществленного Bellingcat, был тщательный анализ многочисленных открытых источников.
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