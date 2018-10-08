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Жириновский упал на пол на инаугурации губернатора Владимирской области‍


8.10.2018 17:21
Жириновский упал на пол на инаугурации губернатора Владимирской области‍Фото: vk.me

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сейчас чувствует нормально, заявила помощница главы губернатора Владимирской области Владимира Сипягина.

Ранее российский политик, присутствовавший на церемонии инаугурации Сипягина, запнулся и упал.

Как передает РИА Новости, официальное мероприятие началось в 12 часов по московскому времени. Церемония инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина проходила в здании обладминистрации.

В числе присутствовавших на церемонии был лидер ЛДПР. По данным российских СМИ, политик запнулся и упал. Позднее помощница главы региона Ольга Петрова, прокомментировав случившееся, отметила, что состояние Владимира Жириновского в норме, политик сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, в минувшем сентябре в Сети распространились видеоматериалы, на которых была запечатлена драка с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и митингующими москвичами. Политик оказался втянут в потасовку во время несанкционированного митинга, проходившего на Пушкинской площади. После того, как возмущенные действиями Жириновского участники многолюдной акции, начали толкать главу ЛДПР, он повалился на землю. Потерявшего равновесие Жириновского сразу же подняли присутствовавшие рядом охранники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 279

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