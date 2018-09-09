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В Москве участники митинга устроили потасовку с Жириновским
9.9.2018 17:52
Фото: oxu.az
В Сети распространились видеоматериалы, на которых запечатлена драка с участием лидера ЛДПР Владимира Жириновского и митингующими москвичами.
Политик оказался втянут в потасовку во время несанкционированного митинга, проходившего на Пушкинской площади.
На кадрах можно увидеть, как участники многолюдной акции, возмутившись поведением Владимира Жириновского, наносят удар по ногам политика. В результате лидер ЛДПР валится на землю, потеряв равновесие. Присутствовавшие рядом с Жириновским сразу же помогают ему подняться.
По данным ряда источников, ранее политик позволили себе нанести удар в лицо неизвестного мужчины. Таким образом Жириновский отреагировал на довольно резкую критику в свой адрес.
Напомним, минувшим летом, когда в нашей стране проводилось мировое первенство по футболу, лидер ДДПР спровоцировал потасовку на столичной Никольской улице. Проходивший рядом с гуляющими политик был облит пивом и сразу же начал бить по голове обидчика, затем подключились и его телохранители. Мужчина, неуважительно отнесшийся к Жириновскому, в результате получил четырнадцать суток ареста.
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