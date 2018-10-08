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Иркутский первоклассник погиб под колесами трамвая


8.10.2018 12:27
Иркутский первоклассник погиб под колесами трамваяФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Иркутска выясняют обстоятельства трагического инцидента, в результате которого погиб первоклассник.

Как передает ТАСС, ребенок получил смертельные травмы, оказавшись под колесами трамвая.

ЧП, в результате которого погиб восьмилетний мальчик, случилось около 7:30 по местному времени (2:30 по Москве), рассказали представители регионального полицейского главка. В ходе предварительной проверки было установлено, что мальчик, выйдя из трамвая, попытался его обойти. Водитель, не заметивший ребенка, начал движение. В результате первоклассник получил смертельные травмы.

По данным ряда региональных СМИ, мальчик шел с матерью, которая после гибели сына была экстренно госпитализирована.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники следственно-оперативной группы совместно с инспекторами ГИБДД. Обстоятельства трагического инцидента выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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