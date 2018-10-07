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В США попал в аварию свадебный лимузин: погибли 20 человек
12:00
Фото: thetimesnews.ru
В Соединенных Штатах не менее двадцати человек погибли в крупной дорожной аварии с участием свадебного лимузина, передает телевизионный канал ABC.
Трагедия случилась в окрестностях Скохари (штат Нью-Йорк). Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.
Как заявил губернатор штата Эндрю Куомо, подтвердив сведения о двадцати погибших, местные власти сделают все возможное для тщательного расследования инцидента.
Авария с участием лимузина, ехавшего в составе свадебного кортежа, случилась в субботу, 6 октября. по данным американских СМИ, машина столкнулась с другим автомобилем. В результате сильного удара лимузин был сильно поврежден. Все восемнадцать человек, находившиеся в машине, погибли на месте от полученных травм.
Кроме пассажиров лимузина, среди которых были молодожены, погибли двое прохожих, случайно оказавшихся рядом со столкнувшимися машинами.
Национальное управление по безопасности на транспорте Соединенных Штатов проинформировало о том, что ДТП случилось на участке шоссе к западу от Олбани - административного центра штата Нью-Йорк. Город находится на расстоянии около 270 км к северу от Нью-Йорка.
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