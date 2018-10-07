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Задержанный в Китае президент Интерпола ушел в отставку‍


08:15
Задержанный в Китае президент Интерпола ушел в отставку‍Фото: vestikavkaza.ru

Пропавший в Китае президент Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, передают международные СМИ.

Соответствующее сообщение для прессы появилось в официальном Twitter-аккаунте международной организации. В тексте указано, что глава Интерпола подозревается в коррупции.

Как стало известно, задержанный в Китае Мэн Хунвэй подал прошение об отставке, которое к настоящему времени уже было удовлетворено. И.о. главы этой международной организации предстоит стать Ким Чен Яну из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента Интерпола.

Предполагается, что выборы президента Интерпола могут быть организованы уже в ноябре, а рамках 87-й сессии Генассамблеи организации, которая пройдет в Дубае. Руководителя будут избирать на двухлетний срок.

Напомним, в минувшую пятницу, 5 октября, супруга 64-летнего Хунвэя объявила об исчезновении мужа, который за несколько дней до этого из Франции отправился в Китай. Позже стало известно о задержании президента Интерпола. По данным СМИ, Мэн Хунвэй является фигурантом дела о коррупции. Вместе с тем, французские СМИ ранее сообщали о том, что уже начато расследование по факту неожиданного исчезновения главы Интерпола.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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