|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кишиневе прогремел взрыв в жилом доме: трое погибших, семь ранены
09:33
Фото: svit24.net
В столице Молдавии три человека погибли из-за взрыва газа в многоквартирном доме, передают СМИ.
По предварительным данным, пострадать могли по меньшей мере семь человек, заявили в экстренных службах Кишинева.
ЧП случилось в многоквартирном жилом доме, обстоятельства инцидента сейчас выясняются специалистами.
Как сообщает телевизионный канал ProTV со ссылкой на пресс-офицера инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД страны Лилиану Пушкашу, после разбора завала были найдены тела трех человек, в том числе, женщины и несовершеннолетнего.
По данным портала Jurnal.md, эпицентр взрыва находился на четырнадцатом этаже. В результате ЧП были разрушены несколько квартир. Отмечается, что приоритетной сейчас является версия об утечке бытового газа. Точные причины взрыва предстоит установить специалистам в ходе дальнейшего разбирательства.
В работе по ликвидации последствий случившегося задействованы порядка ста сотрудников экстренных служб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|